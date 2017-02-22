Участник "группы смерти" попал в реанимацию Петербурга

Подростка без сознания нашла его мама. По ее словам, мальчик съел много таблеток. Через одноклассницу пострадавшего удалось выяснить, что он состоял в так называемой "группе смерти".

Правоохранительные органы выясняют подробности, при который пострадал 15-летний житель Калининского района. Мальчика обнаружила его мама во вторник, 21 февраля, около часа дня. Так как ребенок был без сознания, она вызвала скорую. Женщина также обнаружила, что в их домашней аптечке нет препаратов. Мальчика отвезли в больницу и поместили в реанимацию. Врачи борются за его жизнь.

Полиция получила сообщение о попытке самоубийства и взялась за расследование. Через компьютер мальчика удалось выяснить, что он переписывался с одноклассницей, сообщает "Фонтанка". Девочка рассказала, что ее товарищ говорил ей о "группе смерти" и о том, что "пришло его время". Школьница пыталась отговорить своего знакомого, но, видимо, без результата.

Материалы направили в Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении дела о доведении до самоубийства.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге два школьника наглотались психотропных препаратов. Одним из этих пострадавших школьников как раз и оказался участник "групп смерти".