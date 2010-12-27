В Петербурге подросток-инвалид получил травмы после падения из окна

14-летний мальчик выпал из окна по недосмотру матери. Подросток получил серьезные травмы, в тяжелом состоянии его отвезли в больницу.

В четверг, 18 мая, в доме 29 на Верейской улице произошло страшное ЧП. Около пяти часов утра из окна второго этажа выпал 14-летний мальчик. По предварительным данным, инцидент произошел по недосмотру его 37-летней матери.

Приземлился подросток не очень удачно. Врачи диагностировали у него черепно-мозговую травму, ушибами головного мозга и легких, а также переломом основания черепа. Доктора оценивают состояние пациента как тяжелое. Он находится в больнице.

Как передает АН "Оперативное прикрытие", семья мальчика полная и благополучная. Подросток является инвалидом из-за органического поражения центральной нервной системы. В школе не учится.

Накануне схожее ЧП произошло в другой части города. На Солдата Корзуна девушка выпала из окна 8 этажа: ее поймали одеялом. 25-летняя пострадавшая получила серьезные травмы, однако осталась жива. Чуть позже Piter.tv публиковал жуткое видео с места события.