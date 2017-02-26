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В Петербурге 14-летнему каратисту из Екатеринбурга отбили селезенку‍

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Подростка-спортсмена госпитализировали в тяжелом состоянии

Накануне во время соревнований по карате четырнадцатилетнему спортсмену из Екатеринбурга нанесли серьезную травму – мальчика госпитализировали с закрытой травмой живота из клуба "Комета".

Медики оценили состояние мальчика как тяжелое и диагностировали повреждение селезенки. По предварительным данным, спортсмена-подростка госпитализировали в Пятую детскую горбольницу.

Восьмиклассника забрали из клуба "Комета" на Загребском бульваре в Купчино. Тренер подростка, который приехал с ним из Екатеринбурга на соревнования, пояснил полицейским, что его подопечный получил травму на соревнованиях по боевым искусствам.

Видео: архив

Теги: екатеринбург , петербург , подросток в тяжелом состоянии , травмы подростка
Категории: Новости СПб Происшествия

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