В Петербурге 14-летнему каратисту из Екатеринбурга отбили селезенку‍

Подростка-спортсмена госпитализировали в тяжелом состоянии

Накануне во время соревнований по карате четырнадцатилетнему спортсмену из Екатеринбурга нанесли серьезную травму – мальчика госпитализировали с закрытой травмой живота из клуба "Комета".

Медики оценили состояние мальчика как тяжелое и диагностировали повреждение селезенки. По предварительным данным, спортсмена-подростка госпитализировали в Пятую детскую горбольницу.

Восьмиклассника забрали из клуба "Комета" на Загребском бульваре в Купчино. Тренер подростка, который приехал с ним из Екатеринбурга на соревнования, пояснил полицейским, что его подопечный получил травму на соревнованиях по боевым искусствам.

Видео: архив