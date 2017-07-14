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В Петербурге 14 июля ожидаются дожди

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Выходные в Петербурге начнутся с дождей

В пятницу, 14 июля, в Петербурге будет облачно, пройдут дожди. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу со ссылкой на синоптиков.

 

По словам специалистов, ветер подует с запада, северо-запада со скоростью от 5 до 10 метров в секунду. Столбик термометра поднимется только до +18 градусов. Атмосферное давление днем будет повышаться.

 

Напомним, накануне, 13 июля 2017 года, на Петербург обрушился настоящий тропический ливень. Случилось это во второй половине дня, около шести часов.   Гроза началась с легкого дождя, котрый постепенно усиливался. В течение десяти-пятнадцати минут город поливал тропический ливень. Все это сопровоздалось раскатами грома и молниями.

 

Видео: архив

Теги: дождь , июль , петербург , погода , погода июль
Категории: Новости СПб

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