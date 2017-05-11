В Петербурге 11 мая днем ожидается мокрый снег

В Северной столице в четверг, 11 мая 2017 года, ожидается выпадение мокрого снега, а на дорогах гололедица. О не самой привычной майской погоде информирует пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.
По данным ведомства, температура воздуха днем составит +5…+7 градусов по Цельсию, ночью столбик термометра опустится до – 1 градуса.
Кроме того, сегодня днем ожидается выпадение мокрого снега.
«Ночью на мокрых участках дорог гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться», - уточняют в ведомстве.
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