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В Петербурге 11 мая днем ожидается мокрый снег

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Синоптики не устают предупреждать об ухудшении погоды

В Северной столице в четверг, 11 мая 2017 года, ожидается выпадение мокрого снега, а на дорогах гололедица. О не самой привычной майской погоде информирует пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

По данным ведомства, температура воздуха днем составит +5…+7 градусов по Цельсию, ночью столбик термометра опустится до – 1 градуса.

Кроме того, сегодня днем ожидается выпадение мокрого снега.

«Ночью на мокрых участках дорог гололедица. Атмосферное давление будет мало меняться», - уточняют в ведомстве.

Видео: архив

Теги: петербург , похолодание , прогноз погоды , снег
Категории: Новости СПб

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