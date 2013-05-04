В Петербурге открылся "МЕГА ПАРК"

Корреспонденты Piter.TV в эти выходные посетили масштабный праздник от МЕГА и Икеи - открытие новой парковой зоны в Санкт-Петербурге. Гостей этого события ждало много приятных сюрпризов, а каких - смотрите в нашем репортаже.

Рядом с МЕГОЙ Дыбенко на площади в 90000 квадратных метров раскинулась интересная парковая зона. Все желающие могут теперь совмещать приятное с полезным: после активного шоппинга устроить отдых под открытым небом. Организаторы подчёркивают, что парк специально создавался для всей семьи.

Сейчас на территории "МЕГА ПАРКА" уже работают несколько детских площадок для детей разных возрастов, три фотозоны, обустроена велодорожка и зоны для концертов, фестивалей и стритфуда . А вскоре здесь появится летний кинотеатр, верёвочный парк, скалодром, детский клуб и пункт проката спортинвентаря.

В честь открытия парка 4 июня прошел яркий праздник, где все гости с помощью клоунов, канатоходцов и иллюзионистов погружались в настоящую атмосферу цирка. И весело было не только детям. Взрослые с радостью разделяли со своими чадами конкурсную программу.

Кроме того, по всей территории МЕГА ПАРКА раскинулись шатры с сюрпризами: в одном фокусник-микромаг удивлял гостей небывалыми трюками, в другом - из тебя самого могли сделать настоящего циркового артиста. Даже посол Швеции пришел на праздник и отдыхал на территории парка со своей семьёй.

Все лето гостей парка ждут гастрономические и тематические фестивали, так что, в МЕГА ПАРКА всегда будет, что посмотреть.. За будущей программой мероприятий следите на сайте mega.ru .