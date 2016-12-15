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В Петербург во вторник возвратятся дожди‍

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Погода в Северной столице снова испортилась

Во вторник, 4 июля, в Петербурге ожидается облачная погода с прояснениями, умеренный ветер и тепло. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу со ссылкой на синоптиков.

Специалисты утверждают, что днем воздух в городе на Неве прогреется до +21 градуса. Ночью температура за окном будет +14 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер будет дуть со скоростью 9 метров в секунду.

Погода в Ленинградской области будет идентичной, но на востоке региона возможны ливни и грозы. Ночью столбик термометра остановится на отметке в +13 градусов, днем - на +22.


Напомним, накануне вечером на город обрушился короткий сильный ливень. Таким образом, вчерашний прогноз синоптиков о теплом и солнечном дне и дождливом вечере оправдался. 

Видео: инстаграм

Теги: петербург , погода , погода июль
Категории: Новости СПб

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