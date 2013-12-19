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В Петербург привезли мощи святого Николая Чудотворца

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В 16.00 четверга начнется допуск паломников к мощам в Троицком соборе

Утром четверга, 13 июля 2017 года, в Петербург привезли ковчег с мощами святителя Николая Чудотворца. На две недели их разместят в открытом доступе для паломников в Александро-Невской лавре. 

Прикоснуться к мощам Николая Чудотворца можно будет уже 13 июля, начиная с 16.00. Святыня будет находиться в главном соборе лавры – Троицком. 

Паломники будут стоять в двух очередях в Петербурге во время пребывания в Александро-Невской лавре мощей Николая Чудотворца. 

Помимо основной очереди будет социальная, в ней будут ожидать своего прикосновения к мощам люди с ограниченными возможностями. Социальная очередь будет формироваться от площади Александра Невского и проходить через южную паперть собора.

28 июля состоятся торжественные проводы мощей святителя Николая Чудотворца, из Санкт-Петербурга святыня вернется обратно в Бари.

Напомним, ковчег с мощами одного из самых почитаемых христианских святых впервые за 930 лет покинул Папскую базилику итальянского города Бари. С 21 мая мощи находились в московском Храме Христа Спасителя, где святыне поклонились уже более полутора миллиона человек.

Видео: архив

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Категории: Новости СПб

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