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200 тонн китайского арахиса не пустили в Россию из-за жучков
Сегодня, 14:32
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Asyaromanenkova
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200 тонн китайского арахиса не пустили в Россию из-за жучков

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В орехах нашли рыжего мукоеда. На прилавки арахис поступит только после специальной обработки.

Опасный жучок пытался пробраться в Россию вместе с партией арахиса из Китая. В орехах нашли рыжего мукоеда. Это насекомое находится под карантинным запретом. Вредитель опасен для сельского хозяйства. А в Китае он чувствует себя вполне вольготно.

Груз в 200 тонн арахиса прибыл в порт Северной столицы. Насекомых нашли во время фитосанитарного контроля. Теперь груз не может пройти дальше в Россию. Но груз еще собираются спасти. Орехи планируют обеззаразить фумигацией. Распыленные специальные газовые смеси повредят жучку.

В Северной столице часто задерживают продукты на границе. Иногда из-за опасных насекомых или плесени. Иногда из-за запретов продуктового эмбарго. Например в мае в Петербурге уничтожили 4 тонны просроченной сахарной пудры из Бельгии.

Теги: арахис , граница , груз , китай , роспотребнадзор
Категории: Новости СПб

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