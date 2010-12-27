200 тонн китайского арахиса не пустили в Россию из-за жучков

В орехах нашли рыжего мукоеда. На прилавки арахис поступит только после специальной обработки.

Опасный жучок пытался пробраться в Россию вместе с партией арахиса из Китая. В орехах нашли рыжего мукоеда. Это насекомое находится под карантинным запретом. Вредитель опасен для сельского хозяйства. А в Китае он чувствует себя вполне вольготно.

Груз в 200 тонн арахиса прибыл в порт Северной столицы. Насекомых нашли во время фитосанитарного контроля. Теперь груз не может пройти дальше в Россию. Но груз еще собираются спасти. Орехи планируют обеззаразить фумигацией. Распыленные специальные газовые смеси повредят жучку.

В Северной столице часто задерживают продукты на границе. Иногда из-за опасных насекомых или плесени. Иногда из-за запретов продуктового эмбарго. Например в мае в Петербурге уничтожили 4 тонны просроченной сахарной пудры из Бельгии.