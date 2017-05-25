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В Петербург пришли дожди. Надолго ли?

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В четверг в Петербурге и Ленобласти ожидаются небольшие осадки

Синоптики предупредили о том, что в четверг, 25 мая 2017 года, в Петербурге и пригородах возможны небольшие дожди. Как сообщается, температура воздуха достигнет максимума к середине дня и составит 17 градусов выше ноля. 

В Гидрометцентре Северной столицы сообщили, что будет стоять облачная погода, дожди.

Днём ветер западный, северо-западный умеренный. Атмосферное давление днём будет мало меняться.

По предварительным прогнозам, надолго пасмурная и дождливая погода в Петербурге не задержится: уже завтра, в пятницу, 26 мая 2017 года, в городе и области восстановится солнечная погода. В выходные в Северной столице, однако, будет прохладно: +12...+13 градусов.

Видео: инстаграм 

Теги: дождь , петербург , погода май , погода петербург , прогноз погоды
Категории: Новости СПб

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