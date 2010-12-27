В Петербург идут военные корабли КНР

Корабли ВМФ Китая отправились из порта в провинции Хайнань на юге страны в направлении Северной столицы России для проведения совместных учений с ВМФ нашей страны. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

Как сообщает "Фонтанка" со ссылкой на агенство "Синьхуа", корабли ВМФ Китая отправились из порта в провинции Хайнань на юге страны в направлении российского Санкт-Петербурга, чтобы провести совместные учения с ВМФ России.



По данным "REGNUM", к берегам России выдвинулся один эсминец, один фрегат, одно судно снабжения, вертолеты судового базирования и морские пехотинцы.



Учения пройдут под кодовым названием «Морское взаимодействие — 2017». Их задача – улучшить координацию между флотами двух стран в сфере совместных оборонных операций на море. Согласно договору, достигнутому двумя сторонами, флоты намерены провести учения в водах Балтийского моря в конце июля, а затем в Японском море близ Охотска в сентябре 2017 года.



Стоит сказать, что совместные российско-китайские маневры «Морское взаимодействие» проводятся с 2012 года. Первые прошли в акватории Желтого моря. Затем они проходили в Японском, Восточно-китайском, Средиземном, а также Южно-Китайском морях.