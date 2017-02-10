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В Песочном две мошенницы со стажем украли у пенсионера сотни тысяч рублей

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Преступницы работали в отделении «Почты России» и пользовались служебным положением для подделки документов и похищения средств со счетов клиентов

 Сестрорецкий районный суд признал виновными в многочисленных мошенничествах двух сотрудниц одного из отделений «Почты». По предварительной информации, одна из женщин замешана в 23 преступлениях, связанных с использованием служебного положения и подделкой документов, а вторая  - в 14 доказанных фактах мошенничества. 

По данным обвинения, преступницы похитили проценты, которые накопились на счету одной из пенсионерок. Не менее 15 раз подделав платежные поручения, женщины похитили с пенсионного счета 388 тысяч рублей. 
Мошенницы признали свою вину. По решению суда одна из них  получила 5 лет условно с испытательным сроком 3 года, а вторая — 4 условных года с 2,5 года испытательного срока.
Видео: канал Piter.tv
 
Теги: мошенничество , пенсионер , полиция , почта , счет
Категории: Новости СПб

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