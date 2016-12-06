В Перу археологи нашли лысого инопланетянина

У гуманоида большая голова, по три длинных пальца, на теле совершенно нет растительности

В ходе археологических раскопок ученые нашли в пустыне Наска в южной части Перу мумифицированное существо.

После детального изучения специалисты пришли к ошеломляющим выводам: находка имеет внеземное происхождение. У мумии большая голова, по три вытянутых пальца. Сообщается, что на теле совершенно нет волос. Распознать происхождение находки не удалось лучшим ученым со всего Мира. Тело не принадлежит ни одному из известных ранее земных существ. Не принадлежит оно и человеку.

Мумия очень похожа на существа, которые древние люди изображали на камнях и скалах.

В целом мумия соответствует общепринятому описанию инопланетян. Однако скептики от науки утверждают, что находка принадлежит древнему человеку с сильными врожденными аномалиями.

Пустыня Наска известна по всему Миру своими загадочными рисунками, которые видно только с самолета и из космоса. Вокруг этих рисунков много легенд, мифов и споров. Одни утверждают, что рисунки имеют внеземное происхождение, другие утверждают, что рисунки дело рук древних индейцев.

Видео: YouTube/Gaia

Фото: свободные источники