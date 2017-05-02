В Пермском крае пьяный водитель сбил двух 4х-летних детей, а при задержании протаранил полицейский УАЗ

Трагедия произошла накануне, 1 мая, в Чернушенском районе Пермского края.
Пьяный 38-летний водитель на "семерке", находясь в селе Атняшки, в нескольких километрах от райцентра, сбил двух 4х-летних детей, мальчика и девочку, которые играли возле дома. По некоторым данным, уже в тот момент водитель уходил от наряда ДПС.
После того, как водитель сбил детей, за ним началась гонка, которая продолжалась несколько часов и закончилась почти полдвенадцатого ночи. Наряду ДПС пришел на помощь полицейский УАЗ, который подставился под удар ВАЗ-2107. После чего водителя извлекли из машины и отправили в отделение полиции.
Официальные источники сообщают, что при столкновении автомобилей повреждения получили только транспортные средства.
Дети в тяжелом состоянии доставлены в больницу, и находятся в реанимации. У них сильно травмированы конечности, тяжелые травмы головы, множественные ушибы.
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