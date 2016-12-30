Легковушка задавила 11-летнего ребенка в одном из дворов в Перми

Школьницу с различными травмами госпитализировали в больницу.

Накануне, 16 января, около пяти часов вечера под колеса иномарки угодила одиннадцатилетняя девочка. Инцидент произошел во дворе жилого многоквартирного дома по Ласьвинской, 56а в Кировском районе Перми. Предположительно, ребенок двигался навстречу автомобилю по левой стороне дороги. Водитель кроссовера, видимо, не заметил или не захотел уступить дорогу маленькой девочке. В результате он сбил школьницу. Ребенку потребовалась медицинская помощь. С различными повреждениями: ушибы, ссадины, девочку доставили в больницу. На месте происшествия работали сотрудники полиции.

В данный момент правоохранители устанавливают детали аварии. Школьнице оказана необходимая помощь. Госавтоинспекция предупреждает об опасности на дорогах. Во избежание трагических последствий будьте внимательны, не нарушайте ПДД и скоростной режим. Помните, что в жилых зонах автомобиль должен двигаться со скоростью не более 20 км/ч., пешеходы могут передвигаться как по тротуарам, так и по проезжей части, также они имеют преимущество. Ранее мы сообщали, что в Пермском крае легковушка вылетела на встречку и спровоцировала аварию, которая попала на видео.