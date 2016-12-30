Эвакуировали 44 пациента пермской психиатрической больницы в час ночи

В здании сработала пожарная сигнализация. Вспыхнул работающий телевизор.

Сегодня, 30 декабря, в час ночи в психиатрической краевой больнице Перми сработала пожарная сигнализация. Инцидент произошел в стационаре, расположенном на 2-ой Корсунской улице. В момент пожара все постояльцы уже спали. Сотрудники медучреждения были вынуждены разбудить и эвакуировать 44 человека. На место происшествия выехали пожарно-спасательные бригады. Всего на тушения огня отправили 13 машин. Однако их помощь не потребовалась.

Как выяснилось, загорелся телевизор на 3 этаже. Дым от электроприбора распространился по коридорам, поэтому сработала сигнализация. Впрочем, очаг возгорания удалось ликвидировать до приезда пожарных и пламя не распространилось по зданию. Никто не пострадал. Стационар отказался комментировать происшествие.

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Видео: youtube, Lullaby Baby