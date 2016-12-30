В Пензе жестоко убили 10-летнего школьника

На теле ребенка нашли 20 ножевых ранений. Малыш скончался на месте происшествия от полученных травм.

В минувший понедельник, 27 февраля, около магазина на Полевой в Сурске Пензенской области обнаружили труп 10-летнего мальчика. На бездыханном теле ребенка были найдены следы насильственной смерти: более 20 ножевых ранений.

В данный момент возбуждено уголовное дело. Правоохранители уже задержали по подозрению в убийстве 34-летнего мужчину. Известно, что он психически нездоров. Ранее задержанный также был уличен в поджогах разного рода. В полицию уже поступали жалобы на местного неадеквата, однако судим он не был. Об этом пишет Петербургский дневник, со ссылкой на СК по области.

В настоящее время стражи порядка выясняют детали трагедии. По какой причине погиб маленький школьник, предстоит выяснить следователям. Предположительно, ребенок возвращался домой в тот момент, когда на него напали и безжалостно исполосовали ножом.

Ранее мы сообщали, что карма настигла убийцу: мужчину запинали ногами до смерти в собственной квартире на Королева.