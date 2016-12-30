Видео из Пензы: в массовом ДТП пострадали 4 человека

На трассе "Урал" столкнулись две легковушки и два большегруза. Один водитель в реанимации.

Сегодня утром, 16 февраля, на 634 км дороги М5 в Пензенской области дорогу не поделили 4 автомобиля: два грузовика МАЗ и КамАЗ и две легковые иномарки. Инцидент произошел около 7 часов 30 минут утра. В результате ДТП пострадали несколько человек.

Предположительно, водитель легковушки KIA намеревался совершить обгон КамАЗа, однако он не справился с управлением. Его машину занесло, она вылетела на встречку и на большой скорости протаранила надвигающийся МАЗ. В итоге два автомобиля столкнулись лоб в лоб. Из-за удара МАЗ отбросило в сторону на КамАЗ, который отрикошетил на Volvo. На кадрах можно заметить, что кабина МАЗа покосилась, переднюю и боковую части одного из легковых автомобилей буквально смяло от удара. Все машины находятся на обочине.

Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. На место аварии выехала бригада МЧС, сотрудники дорожной полиции и скорая помощь. С тяжелыми травмами без сознания госпитализировали виновника аварии. Его личность устанавливается. Остальные участники ДТП: трое мужчины 1969 г.р., 1980 г.р. и 1982 г.р. получили различные ушибы и ссадины.

В данный момент выясняют детали случившегося. Ранее мы сообщали, что появилось видео смертельного ДТП из Удмуртии: ВАЗ протаранил столб и перевернулся.

Видео: youtube, Mini Jeck