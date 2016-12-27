Видео ДТП: в Пензе автобус протаранил легковушку, а потом врезался в столб

В результате аварии пострадали три пассажира. Иномарка угодила в кювет.

Сегодня, 27 декабря, около 10 часов утра в районе улицы Калинина, 4 в Пензе автобус въехал в легковушку. Как видно на кадрах, водитель иномарки либо не справился, либо просто решил свернуть влево. В этот момент на полной скорости его протаранил пассажирский автобус. После столкновения легковушка угодила в кювет, а общественный транспорт въехал в столб. В результате аварии у автобуса выбило лобовое стекло. Пострадали три пассажирки. Очевидцы вызвали спасательные службы. Прибывшие на место происшествия медики госпитализировали пострадавших женщин с различными травмами.



В данный момент выясняют детали случившегося. Сотрудники полиции уже опросили свидетелей ДТП. Известно, что оба транспортных средства направлялись в сторону Южной поляны из центра города. По какой причине произошла авария, предстоит выяснить правоохранителям.



Спасатели предупреждают об опасностях на дороге. Во избежание трагических последствий будьте внимательны и соблюдайте правила дорожного движения. Ранее мы писали, что челябинского школьника на зебре задавила легковушка.