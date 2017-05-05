В Павловске пенсионер хранил в квартире центнер взрывчатки

Жильцов дома пришлось эвакуировать, пока правоохранители выносили из квартиры боевой арсенал

Накануне вечером в Павловске пришлось эвакуировать жильцов одного из домов. Как стало известно, там в пустовавшей с 2013 года квартире обнаружили подозрительный ящик, оказавшийся хранилищем патронов и взрывчатки. По счастью, обошлось без ЧП.

Как сообщается, в этой квартире жил пенсионер Минобороны. Несколько лет назад он умер. Накануне в квартиру приехали рабочие одной из строительных фирм и начали разбирать имущество. Они и обнаружили подозрительный объект.

На место вызвали полицейских и взрывотехников. К вечеру правоохранители вынесли из квартиры внушительное количество боеприпасов. В общей сложности в ящике лежали 91 шашка весом по 200 г, 25 шашаек по 400 г и 407 шашек с начинкой из 175 г тротила. Общий вес составил 99 кг 425 г.

Кроме того, в квратире были найдены более 900 электродетонаторов, 230 взрывпакетов, шашки имитации разрыва и имитационные патроны – более 100 штук, 30 тепловых ловушек, 26 дымовых шашек, граната Ф-1, 36 выстрелов и большое количество патронов – около 31 тысячи штук.

Изъятые взрывчатые вещества и боеприпасы направлены на экспертизу. Осмотр квартиры занял 10 часов, и был продолжен утром 5 мая.

Видео: архив