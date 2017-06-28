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Жуткое видео из Орла: мотоциклист протаранил легковушку

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Женщина на иномарке не уступила дорогу байкеру, в результате чего произошло крупное ДТП. Пассажирка мотоцикла перелетела через транспортное средство и получила серьезные травмы.

В минувший вторник, 27 июня, в Орле трассу не поделили два транспортных средства: легковая иномарка и мотоцикл. Инцидент произошел в седьмом часу вечера возле Сквера Гуртьева. После столкновения очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшим. Кроме того, момент аварии попал в объектив камеры видеорегистратора.

По предварительным данным, 39-летняя автоледи не уступила дорогу молодому мотоциклисту. В результате чего байкер на большой скорости протаранил легковушку.

На кадрах можно заметить, что двухколесное транспортное средство движется по главное дороги. Неожиданно из-за поворота появляется "Форд", и происходит столкновение.

В аварии серьезно пострадала пассажирка мотоцикла, 26-летняя девушка. Ее с различными травмами доставили в больницу.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что появились страшные новости из Петербурга: маршрутка с людьми протаранила забор на Народной.
 

Видео: Youtube,  Kir Shnyakin

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Категории: Новости России Лента новостей

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