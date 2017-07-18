В Оренбурге врач "скорой" тащила пациента по асфальту, позднее мужчина скончался в реанимации

Проверкой резонансного инцидента занялись следственные органы

Инцидент произошел в минувшие выходные, 16 июля в 6 часов 30 минут, на улице Мира 3/1 в Оренбурге.

Фельдшер "скорой" тащила пациента за футболку волоком по асфальту. Водитель стоял в стороне и не помогал женщине. Сообщается, что позднее мужчина скончался в реанимации.

Видеозапись этого вопиющего происшествия попала в СМИ. Следственные органы Следственного комитета России по Оренбургской области обратили внимание на видео и организовали доследственную проверку по факту ненадлежащих действий сотрудников "неотложки".

"В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки действиям всех участников происшествия будет дана надлежащая правовая оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Оренбургской области.

В СМИ появилась информация, что водитель "скорой" уволился.

Видео: ВКонтакте