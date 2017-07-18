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В Оренбурге врач "скорой" тащила пациента по асфальту, позднее мужчина скончался в реанимации

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Проверкой резонансного инцидента занялись следственные органы

Инцидент произошел в минувшие выходные, 16 июля в 6 часов 30 минут, на улице Мира 3/1 в Оренбурге. 

Фельдшер "скорой" тащила пациента за футболку волоком по асфальту. Водитель стоял в стороне и не помогал женщине. Сообщается, что позднее мужчина скончался в реанимации. 

Видеозапись этого вопиющего происшествия попала в СМИ. Следственные органы Следственного комитета России по Оренбургской области обратили внимание на видео и организовали доследственную проверку по факту ненадлежащих действий сотрудников "неотложки".

"В настоящее время проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе  проверки действиям всех участников происшествия  будет дана надлежащая  правовая  оценка. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение", - сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Оренбургской области.

В СМИ появилась информация, что водитель "скорой" уволился.

 

Видео: ВКонтакте

Теги: беспредел , новости регионов , оренбург
Категории: Общество Происшествия Новости России Лента новостей

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