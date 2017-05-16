Задиристое видео из Оренбурга: водитель маршрутки избил пассажира с мороженым

Сегодня днем, 16 мая, в сети появилась любопытная запись: водитель маршрутки избил потенциального пассажира. Инцидент произошел в Оренбурге. Очевидцы происшествия запечатлели драку мужчин видео.
По словам свидетелей конфликта, подвыпивший пассажир на остановке спросил у водителя, можно ли пройти в салон автобуса с мороженым, на что получил отрицательный ответ. В результате между мужчинами завязалась словестная перепалка, которая быстро переросла в драку.
По некоторым данным, первым напал потенциальный пассажир.
В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Предположительно, водитель маршрутки ранее работал судебным приставом.
Накануне мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Екатеринбурга: неизвестные зверски избили продавца.
Видео: youtube, Про Орен