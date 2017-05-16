Задиристое видео из Оренбурга: водитель маршрутки избил пассажира с мороженым

Пожилой мужчина попытался проникнуть в салон с десертом, однако водитель транспортного средства воспрепятствовал ему. В результате конфликта завязалась драка.

Сегодня днем, 16 мая, в сети появилась любопытная запись: водитель маршрутки избил потенциального пассажира. Инцидент произошел в Оренбурге. Очевидцы происшествия запечатлели драку мужчин видео.

По словам свидетелей конфликта, подвыпивший пассажир на остановке спросил у водителя, можно ли пройти в салон автобуса с мороженым, на что получил отрицательный ответ. В результате между мужчинами завязалась словестная перепалка, которая быстро переросла в драку.

По некоторым данным, первым напал потенциальный пассажир.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Предположительно, водитель маршрутки ранее работал судебным приставом.

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Видео: youtube, Про Орен