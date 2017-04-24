Видео из Оренбурга: машина ДПС угодила в массовую аварию

Загородное шоссе не поделили три автомобиля. Разъехаться легковушки не могли до позднего вечера.

В минувшее воскресенье, 23 апреля, в Оренбурге трассу не поделили несколько транспортных средств: отечественная легковушка "ВАЗ", патрульная машина ДПС и "Тойота Камри". Инцидент произошел днем на Загородном шоссе. К счастью, в результате массового ДТП повреждения получили только автомобили. Очевидцам происшествия также удалось запечатлеть на видео последствия аварии.

Предположительно, водитель отечественной легковушки не справился с управлением и на большой скорости протаранил машину ДПС, которую отбросило на иномарку.

На кадрах можно заметить, как поврежденные автомобили стоят практически на обочине паровозиком друг за другом.

Как выяснилось, все транспортные средства получили механические повреждения. По словам свидетелей аварии, разъехаться легковушки не могли до позднего вечера.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия.

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Видео: youtube, TelekompaniaRegion