В Оренбурге отец убил мать на глазах у 4х летнего ребенка

Во время ссоры мужчина смертельно ранил свою жену, а затем и себя

Трагедия произошла прошлой ночью в Оренбурге в одной из комнат общежития на улице Планерной.

Во время застолья с алкоголем между супругами вспыхнула ссора. Мужчина выхватил нож и нанес им удар в грудь женщине. После чего ранил ножом в грудь себя и вызвал скорую. Приехавшая скорая помощь доставила обоих супругов в больницу. Несмотря на все старания медиков, женщина скончалась.

Медики о случившемся сообщили в полицию. Мужчина полностью вину свою признал, однако он утверждает, что убивать жену не хотел.

Свидетелем этой кровавой смертельной драмы стал 4х-летний мальчик, сын супругов. Сейчас ребенок находится у родственников. Решается вопрос об опеке родственниками за малолетним ребенком.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".. Расследование угоовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV