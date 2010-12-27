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В Омске мужчина забил поленом соседа за мат
Сегодня, 13:44
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Ustsova
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В Омске мужчина забил поленом соседа за мат

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Местный житель распевал матерные частушки в адрес семьи подозреваемого. Мужчине такое отношение не понравилось, он схватил полено и забил до смерти инвалида.

Несколько дней назад во дворе дома в селе Павлодаровка Омской области местные обнаружили труп соседа с проломленной головой. Бездыханное тело 60-летнего инвалида было в крови. Очевидцы трагедии вызвали правоохранителей.

Известно, что мужчина скончался от черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга. Предположительно, 5 февраля около 23:00 инвалид распевал в своем дворе матерные частушки в отношении 58-летнего соседа. Услышавший оскорбления мужчина выбежал утихомирить певца, но тот никак не отреагировал. Напротив, он продолжал крыть матом односельчанина . Подозреваемого данный факт возмутил, он схватил полено и ударил им несколько раз по голове инвалида. Пострадавший рухнул без сознания с открытой раной, а оскорбленный сосед ушел домой.

В данный момент, возбуждено уголовное дело. Вспыльчивого мужчину задержали, он находится под стражей. Расследование продолжается.

Ранее мы сообщали, что труп женщины, завернутый в ковер, пролежал месяц в сугробе около дома в Мурманске. Погибшую зарезал собственный сожитель.

 

 

 

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Категории: Лента новостей Новости России

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