Пенсионерка-каннибал из Омска жестоко покусала свою соседку

В Омской области 70-летняя пенсионерка искусала соседку‍. Теперь пожилую женщину ждут следствие и суд.

В Омской области живут самые злые старушки на свете. Одна из таких ворчливых пенсионерок устроила кровавую разборку в Любинском районе региона. 70-летняя женщина искусала до крови свою соседку, а также жестоко обматерила ее мужа. ЧП произошло еще до Нового года на одном из местных дачных участков. Известно, что "старушка-каннибал", как ее уже прозвали омичи, несколько раз судилась с соседями из-за границ своих земельных участков. Время от времени разборки из правового поля переходили в реальное пространство: соседи нередко ссорились и ругались. Однако самой жесткой получилась именно последняя "земельная разборка".

Известно, что в этот день 70-летняя пенсионерка ворвалась на участок к своим соседям. Она ругалась с ними, и на крик сошлись жители других домов. Люди попытались успокоить скандалистку, но та только окончательно вышла из себя. Сначала она "оттаскала за грудки" мужчину-соседа, а потом укусила за руку его супругу. У женщина из локтя пошла кровь, и ей пришлось вызвать врачей. Впрочем, медики зафиксировали лишь незначительный ущерб здоровью потерпевшей. Впрочем, это не помешало ей засудить соперницу: старушку обязали выплатить штрафы в пользу государства и соседей. Ранее мы писали, что каннибал с острова Русский выдал тела еще двух своих жертв.

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