В Омске сотрудницу "Пятерочки" уволили за отказ скинуться на подарок руководителю

В редакцию канала Piter.TV поступила жалоба от жительницы Омска. Женщина по имени Лада утверждает, что ее уволили из магазина "Пятерочка" за отказ скинуться на подарок заместителю директора.

Редакции канала Piter.TV стало известно о проблемной ситуации в одном из магазинов сети "Пятерочка" на территории Омска. Об этом нам написала одна из сотрудниц торговой точки на улице Николая Худенко. Сообщение о возможном нарушении трудовых прав продавца-кассира появилось в комментариях к редакционной публикации в петербургской "Пятерочке" массово увольняются продавцы. Женщина-кассир написала следующее (пунктуация и орфография сохранены):

"Трудовые договора не выдают в Омске,зарплату за месяц получила 5925 рублей в Пятерочке. Не могу забрать трудовую и санитарную книжку. А сегодня 08. 07.2017. года Зам. Директора выгнала меня с магазина,так как я не сдала деньги на дни рождения начальству,и потребовала прекратить денежные поборы".

Нашим журналистам удалось пообщаться с автором жалобы по телефону. Дама по имени Лада сделала несколько важных пояснений относительно этой истории. Оказалось, что омичка устроилась в магазин на Николая Худенко, 1а еще 3 июня, до его официального открытия. Некоторое время женщина с другими коллегами готовила торговую точку к открытию: расставляла товар, наводила порядок в помещении. При этом руководство магазина намекало на то, что оплаты за эти дни не будет, "так как все делается на благо корпорации и будущей работы". После этого Лада отработала полноценный месяц кассиром и получила заработную плату в 5925 рублей. Деньги быстро ушли на личные нужды, но 8-го июля одна из коллег попросила "скинуться на день рождения заместителя директора". Лада объяснила коллегам, что у нее уже нет денег, и вложиться в подарок она сможет со следующей зарплаты.

За этим следовал разговор с самой заместительницей директора. По словам Лады, он прошел на повышенных тонах: руководитель якобы грозился уволить женщину и даже вызвать охрану. Сама же продавец-кассир требовала прекратить денежные поборы с небогатых сотрудников. После долгой перепалки и очередного требования "уйти" сотрудница покинула помещение, но с тех пор не получила ни рассчета, ни своих трудовых документов.

"Трудовую книжку не выдают. И даже официально не подтверждают, что я уволена. По слухам, она, трудовая, где-то в Пензе, хотя непонятно, почему ее отправили туда", - заявила Лада в личном общении с журналистом.

В ближайшее время канал Piter.TV свяжется с пресс-службой компании X5 Retail Group для выяснения обстоятельств.