В Омске сотрудницу "Пятерочки" уволили за отказ скинуться на подарок руководителю

Редакции канала Piter.TV стало известно о проблемной ситуации в одном из магазинов сети "Пятерочка" на территории Омска. Об этом нам написала одна из сотрудниц торговой точки на улице Николая Худенко. Сообщение о возможном нарушении трудовых прав продавца-кассира появилось в комментариях к редакционной публикации в петербургской "Пятерочке" массово увольняются продавцы. Женщина-кассир написала следующее (пунктуация и орфография сохранены):
"Трудовые договора не выдают в Омске,зарплату за месяц получила 5925 рублей в Пятерочке. Не могу забрать трудовую и санитарную книжку. А сегодня 08. 07.2017. года Зам. Директора выгнала меня с магазина,так как я не сдала деньги на дни рождения начальству,и потребовала прекратить денежные поборы".
Нашим журналистам удалось пообщаться с автором жалобы по телефону. Дама по имени Лада сделала несколько важных пояснений относительно этой истории. Оказалось, что омичка устроилась в магазин на Николая Худенко, 1а еще 3 июня, до его официального открытия. Некоторое время женщина с другими коллегами готовила торговую точку к открытию: расставляла товар, наводила порядок в помещении. При этом руководство магазина намекало на то, что оплаты за эти дни не будет, "так как все делается на благо корпорации и будущей работы". После этого Лада отработала полноценный месяц кассиром и получила заработную плату в 5925 рублей. Деньги быстро ушли на личные нужды, но 8-го июля одна из коллег попросила "скинуться на день рождения заместителя директора". Лада объяснила коллегам, что у нее уже нет денег, и вложиться в подарок она сможет со следующей зарплаты.
За этим следовал разговор с самой заместительницей директора. По словам Лады, он прошел на повышенных тонах: руководитель якобы грозился уволить женщину и даже вызвать охрану. Сама же продавец-кассир требовала прекратить денежные поборы с небогатых сотрудников. После долгой перепалки и очередного требования "уйти" сотрудница покинула помещение, но с тех пор не получила ни рассчета, ни своих трудовых документов.
"Трудовую книжку не выдают. И даже официально не подтверждают, что я уволена. По слухам, она, трудовая, где-то в Пензе, хотя непонятно, почему ее отправили туда", - заявила Лада в личном общении с журналистом.
В ближайшее время канал Piter.TV свяжется с пресс-службой компании X5 Retail Group для выяснения обстоятельств.