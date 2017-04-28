Видео из Омска: в порту загорелась баржа

В небо над рекой Иртыш поднялся столп густого серого дыма: на территории речного порта загорелось судно.

Сегодня утром, 28 апреля, в Омске загорелась баржа. Инцидент произошел в речном порту на набережной Иртыша. Очевидцы заметили в небе столп густого серого дыма, а также услышали громкий треск. Кроме того, местным жителям удалось запечатлеть на видео данное происшествие.

На кадрах можно заметить, как небо над рекой заволокло черно-серым дымом, который был виден из разных районов города. Судя по всему, загорелась баржа.

По словам очевидцев, рядом с местом пожара слышен характерный звук. Также чувствуется запах гари и химикатов.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. О пострадавших в пожаре ничего не сообщается. Работают ли на месте спасательные службы, пока неизвестно.

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Видео: youtube, Борис Куркин