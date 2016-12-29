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В Омске многодетная мать избила сына и выгнала босиком на мороз

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14 летний подросток с обморожениями обеих стоп и сильными ушибами госпитализирован в больницу

Чудовищная драма разыгралась в эти выходные в Омской области.

37 летняя женщина, мать троих детей, в воспитательных целях избила кочергой своего 14 летнего сына и выгнала босиком на улицу в мороз. Подросток более двух часов находился на улице. Мальчика обнаружила родная бабушка и доставила его в больницу. У подростка диагностировали сильные ушибы рук и обморожение обеих стоп.

Горе - мать состоит на учете как неблагополучная. В отношении 11 летнего сына женщина уже лишена родительских прав. После этой трагедии годовалую дочь 2015 года рождения передали под опеку 56 летней бабушки.

Видео: Piter.TV

Теги: избиение , криминал , лишение родительских прав , обморожение , омск
Категории: Новости России Происшествия Криминальные происшествия

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