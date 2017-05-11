Дерзкое видео из Омска: пьяный лихач устроил погоню с полицейскими

Поддатый мужчина на "ВАЗе" попытался удрать от нескольких экипажей ДПС, рискнув жизнью собственной пассажирки и прохожих.

В минувшую среду, 10 мая, в Омске пьяный водитель отечественной легковушки устроил погоню с несколькими машинами ДПС. Инцидент произошел на Герцена. Стражи порядка заметили подозрительный автомобиль, который вилял зигзагами. Они попытались остановить его, однако владелец "шестерки" на требования правоохранителей не отреагировал. В результате началась погоня, которая попала в объектив камеры видеорегистратора.

На кадрах можно заметить, как несколько патрульных машин преследуют "ВАЗ" светлого цвета, который то и дело проезжает на "красный" и вылетает на встречку.

Спустя некоторое сотрудникам полиции удалось задержать 42-летнего нарушителя, который заехал в садоводческое товарищество, оказавшись "в тупике".

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. Известно, что в салоне легковушки также находилась женщина.

Ранее мы сообщали, что в сети появилось видео форсажа "по-новосибирски": 17 машин ДПС преследовали пьяного водителя.



Видео: youtube, НГС Омск