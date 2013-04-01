Ученица Охтинского колледжа упала с 4 этажа

В Северной столице во время занятий студентка выпала из окна учебного заведения. Девушка в тяжелом состоянии.

Сегодня утром, 21 декабря, в Красногвардейском районе Петербурга под окнами колледжа нашли тело студентки. Во время занятий ученица упала с 4 этажа. Об этом сообщает Life.



Как выяснилось, пострадавшей девушке 19 лет. В данный момент она находится в тяжелом состоянии. В срочном порядке потерпевшую госпитализировали в больницу, сейчас она находится под наблюдением врачей. Также на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Они устанавливают обстоятельства несчастного случая. По какой причине девушка пролетела три этажа вниз, предстоит выяснить следователям.



Инцидент произошел в Охтинском колледже. Профессиональное учебное заведение расположено недалеко от Заневского проспекта, между станциями метро Ладожская и Новочеркасская. О происшествии сообщили очевидцы.

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Фотография: instagram, lazy.nastya