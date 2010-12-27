В Одессе неизвестные демонтировали мемориальную доску маршалу Жукову

Мемориальный знак в виде доски, приуроченный маршалу Жукову был разобран и уничтожен неизвестными лицами

Сегодня, 25 июня, стало известно о демонтаже мемориальной доски маршалу Жукову в украинском городе Одессе. Кто демонтировал памятную табличку прославленному маршалу Советского Союза, пока не известно. В настоящее время идет розыск виновников такого злодеяния. Табличка висела на стене дома, расположенного по проспекту Жукова, 5а.

"Проспект назван в честь выдающегося полководца Второй мировой войны, маршала Советского Союза, четырежды Героя Советского Союза, бывшего командующего Одесским военным округом Жукова Георгия Константиновича", - было написано ранее на мемориальной доске.

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