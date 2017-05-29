В Одессе был сорван концерт Светланы Лободы из-за ее выступлений в России

Певица опубликовала видео на своей официальной страничке в Instagram

Накануне, 28 мая, в Одессе в клубе "Ибица" был сорван концерт украинской певицы Светланы Лобода.

В толпу зрителей, среди которых были и дети толпа молодчиков начала бросать дымовые шашки. Светлана Лобода и организаторы концерта решили отменить выступление из-за угрозы жизни и здоровью зрителей.

Вот что написала певица в своем Instagram: "Друзья!

Вчера мы отменили концерт в Одессе в клубе Ибица в связи с очередными провокациями и реальной угрозой вашей безопасности. Сценарий прежний. все те же персонажи. Сегодня мне даже не хочется акцентировать внимание на том кто эти люди, какие организации они представляют. главное, что это граждане нашей страны. и это страшно. Единственным приоритетом для нас всегда была и будет ваша безопасность. Сегодня было очень много молодых людей и даже детей. когда в них полетели дымовые шашки и петарды - мы приняли решение отменить концерт. В любой стране, в которой воцаряется режим, гибнет в первую очередь культура. и, к сожалению, мы оказались на этом рубеже. Пока мы не научимся уважать права и свободы друг друга, мы не то что не станем частью Европы, нас ждет страшнейшая деградация во всех отраслях и направлениях жизни. Всем хорошего настроения и добра!

Одесса, мы очень любим тебя. И знаем, что это взаимно!

А мы продолжаем наш тур, и уже 30го мая увидимся на концерте в Тель-Авиве.

Потому что музыка не имеет границ".

В комментариях к этому видео и сообщению от Светланы много теплых слов поддержки певице, гражданам Украины и слов сожаления о случившемся. "Надеюсь, что когда-нибудь, этот ужас с моей страной закончится!! Нас, адекватных, больше!! Держитесь!! Музыка, вне политики!", "Люди вы что творите...мне стыдно за наш народ который творит такие вещи. ..очнитесь ! Loбода Вы очень хороший артист!! Украина любит Вас!!! Я горжусь, что вы получаете премии даже за гранями нашей страны, это музыка!!", - вот только некоторые из сообщений.

Instagram/lobodaofficial