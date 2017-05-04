Шокирующее видео из Новосибирска: Женщина закинула девочку в мусорку в воспитательных целях

Подростки сняли на видео "воспитательный" момент и опубликовали в социальных сетях

Жуткий инцидент произошел накануне, 3 мая, во дворе одного из домов недалеко от Ленинского рынка в Новосибирске.

Подростки - очевидцы сняли на видео и пристыдили горе - мать. По словам авторов видео, малышка не давала матери "зависать" в телефоне, за что и была заброшена в мусорный контейнер. На кадрах видео можно услышать, как плачет девочка и тянет ручки к маме. Женщина огрызается на снимающих ее на видео подростков, но все же достает, с большим трудом ребенка из мусорного контейнера.

В социальных сетях сотни разгневанных комментариев в адрес нерадивой мамаши. Люди надеются, что правоохранительные органы и органы опеки обратят внимание на данное видео и примут меры.

Напомним, 2 мая Piter.TV опубликовал видео из Запорожья, на котором неуравновешенная женщина сначала задушила свою 12-летнюю дочь, а затем избавилась от тела, сбросив с 9 этажа дома.

Видео: ВК, Инцидент Новосибирск