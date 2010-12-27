В Новосибирске учительница математики подрабатывает эскортом. Главное, что не из-за денег, а ради удовольствия

В Новосибирске раскрыли тайну молодой учительницы математики, которая особенно не скрывалась. В свободное время подрабатывает эскоротом .

23-летняя учительница математики Новосибирского лицея в свободное время от уроков подрабатывает эскортом,- сообщает паблик "Mash" в соцсети. Заподозрили учительницу в ее увлечении пользователи сети, когда обнаружили комментарии довольных клиентов к откровенным фото блондинки.

Как рассказывает один из клиентов, он предложил учительнице 5 тысяч рублей, на что она ответила согласием, попросила снять номер в гостинице и обозначила время в 2-3 часа за такую сумму.

Также во время беседы с клиентом девушка подтвердила, что работает педагогом, но любовью занимается не ради денег, а ради удовольствия.

Фото: Соцсети