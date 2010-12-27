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В Новосибирске учительница математики подрабатывает эскортом. Главное, что не из-за денег, а ради удовольствия
Сегодня, 13:22
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Shdaria
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В Новосибирске учительница математики подрабатывает эскортом. Главное, что не из-за денег, а ради удовольствия

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В Новосибирске раскрыли тайну молодой учительницы математики, которая особенно не скрывалась. В свободное время подрабатывает эскоротом .

 23-летняя учительница математики Новосибирского лицея в свободное время от уроков подрабатывает эскортом,- сообщает паблик "Mash" в соцсети. Заподозрили учительницу в ее увлечении пользователи сети, когда обнаружили комментарии довольных клиентов к откровенным фото блондинки.

Как рассказывает один из клиентов, он предложил учительнице 5 тысяч рублей, на что она ответила согласием, попросила снять номер в гостинице и обозначила время в 2-3 часа за такую сумму.

Также во время беседы с клиентом девушка подтвердила, что работает педагогом, но любовью занимается не ради денег, а ради удовольствия. 

 

Фото: Соцсети

Теги: новосибирск , подработка эскортом , учитель математики
Категории: Лента новостей Новости России

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