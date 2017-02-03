В Новосибирске спасение неадекватного "человека - паука" попало на видео

Во время пожара молодой мужчина вел себя неадекватно, мешал спасателям тушить пожар и называл себя "человеком - пауком"

Сегодня утром, 3 февраля, ранним утром спасатели МЧС потушили пожар по адресу Красный проспект, 155 в многоквартирном восьмиэтажном доме. Из пожара спасли мужчину с третьего этажа из квартиры, где был очаг возгорания и эвакуировали с 4ого этажа 20 человек.

В 7.33 утра по местному времени на диспетчерский пункт МЧС поступило сообщение, что человек висит в окне, из которого идет дым. В 7.36 пожарные были на месте. «На третьем этаже за пределами распахнутого окна буквально на козырьке метался мужчина, вел себя как-то необычно и мог сорваться вниз в любой момент. Мужчина утверждал, что он – человек-паук. Под окном пожарные оперативно установили автолестницу, по которой спасли этого мужчину», - рассказал заместитель начальника пожарно-спасательной части № 5 Ривгать Кабиров.

На видео, снятом очевидцами происшествия, видно, как мужчина мечется на карнизе, размахивает руками, снова скрывается в горящей комнате и вновь выходит на карниз. Когда спасатели придвигают выдвижную лестницу, молодой человек начинает спускаться, размахивать руками. Затем разворачивается и опять поднимается в комнату. Так продолжается несколько раз. Ведет себя он крайне неадекватно, мешает спасателям тушить пожар. Когда все-таки "человек - паук" оказывается внизу в полной безопасности, он пытается убежать.

Пожарные быстро справились с возгоранием. Пострадавших нет. Сгорели только частично вещи в комнате. Причина пожара устанавливается.

Видео: YouTube/Григорий Серегин