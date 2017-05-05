В Новороссийске обнаженный мужчина молился посреди дороги‍

Жители Новороссийска засняли на камеру обнаженного мужчину молящегося на дороге

4 мая жителей Новороссийска поверг в шок обнаженный мужчина, молящийся посреди проезжей части. Очевидцы сняли странного человека на камеру и позже опубликовали ролик в Сети. На кадрах видно, как мужчина вначале просто переходит дорогу, а потом вдруг останавливается, игнорируя мчащиеся автомобили, становится на колени и начинает молиться, после чего он спокойно встает с колен и уходит. По версии пользователей социальных сетей, мужчина находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения.