В Новороссийске мальчуган рассекал на разбитой тонированной "шестерке" по городу

В сети опубликовали видео, как мальчик ездил по оживленным улицам города на легковушке

Накануне, 27 апреля, на популярном видеохостинге появилось необычное видео, которое вызвало шок и негодование у тех, кто его посмотрел.

На опубликованных кадрах, снятого очевидцем, в зеленой "шестерке" за рулем сидел маленький мальчик, на вид лет 10. Машина ехала по оживленным улицам города в районе улицы Сипягина. Машина лавировала в потоке других автомобилей, а затем остановилась у тротуара и буксовала, пытаясь преодолеть бордюр.

Рядом с мальчиком в салоне никого не было. Был кто-то на заднем сиденье или нет - из-за тонированных стекол рассмотреть невозможно.

По какой причине ребенок оказался за рулем на проезжей части неизвестно. Но на видео отчетливо виден регистрационный номер транспортного средства. Пользователи социальных сетей надеются, что ГИБДД обратят внимание на это видео и найдут владельца "шестерки" и ее юного "водителя"

Видео: YouTube/Александр Бочнев