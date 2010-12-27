В Новокузнецке зацвела сакура: появились фото

В Новокузнецке расцвело уникальное для Кузбасса растение. Единственное дерево в Кемеровской области.

В Новокузнецке расцвела "Сакура", так называют местные жители дерево из-за сходства растений. Такое дерево единственное в Кемеровской области и цветет оно всего 10 дней.

Необычное растение жители Новокузнецка высадили еще в 1967 году во дворе своего дома. В первые годы дерево цвело каждую весну, а потом почему-то перестало. Но в последние 3 года растение вновь радует своей красотой. А выпавший снег 1 мая сделал его цветение еще более необычным.

Новокузнечане успели сделать фотографии цветущей сакуры в снегу.