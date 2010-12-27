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В Новокузнецке зацвела сакура: появились фото
Сегодня, 18:22
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Shdaria
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В Новокузнецке зацвела сакура: появились фото

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В Новокузнецке расцвело уникальное для Кузбасса растение. Единственное дерево в Кемеровской области.

 В Новокузнецке расцвела "Сакура", так называют местные жители дерево из-за сходства растений. Такое дерево единственное в Кемеровской области и цветет оно всего 10 дней. 

Необычное растение жители Новокузнецка высадили еще в 1967 году во дворе своего дома. В первые годы дерево цвело каждую весну, а потом почему-то перестало. Но в последние 3 года растение вновь радует своей красотой. А выпавший снег 1 мая сделал его цветение еще более необычным. 

Новокузнечане успели сделать фотографии цветущей сакуры в снегу. 

Теги: единственное дерево , кемеровская область , новокузнецк , сакура
Категории: Новости России

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