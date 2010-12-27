Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости России
В детском саду Новокузнецка малыши пострадали от упавшего на них шкафа
Сегодня, 12:31
0
Shdaria
59

В детском саду Новокузнецка малыши пострадали от упавшего на них шкафа

0
 
 

В детском саду Орджоникидзевского района упал шкаф на детей. Четверо малышей получили травмы.

 В детском саду Новокузнецка на детей младшей группы упал шкаф. Четырёхлетний мальчик хотел достать с полки свои вещи, он встал на нижнюю часть шкафа и секция из четрыех шкафов упала на малышей.

Четверо детей пострадали. Травмы в виде ушиба головы, бедра и предплечья. Серьезных повреждений нет. 

Прокуратура Орджоникидзевского района установила, что шкафы были закреплены не достаточно крепко. Работник по сборке шкафа получил выговор.Далее шкафы закрепили как положено, а в остальных помещениях были проверены. 

Показать на карте
Теги: выговор , детский сад , младшая группа , новокузнецк , шкаф
Категории: Лента новостей Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...
5