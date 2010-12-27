В детском саду Новокузнецка малыши пострадали от упавшего на них шкафа

В детском саду Орджоникидзевского района упал шкаф на детей. Четверо малышей получили травмы.

В детском саду Новокузнецка на детей младшей группы упал шкаф. Четырёхлетний мальчик хотел достать с полки свои вещи, он встал на нижнюю часть шкафа и секция из четрыех шкафов упала на малышей.

Четверо детей пострадали. Травмы в виде ушиба головы, бедра и предплечья. Серьезных повреждений нет.

Прокуратура Орджоникидзевского района установила, что шкафы были закреплены не достаточно крепко. Работник по сборке шкафа получил выговор.Далее шкафы закрепили как положено, а в остальных помещениях были проверены.