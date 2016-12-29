ДТП: в Новокубанске под колеса маршрутки угодила женщина с ребенком на руках

В Краснодарском крае водитель ГАЗели задавил пешеходов на зебре. Полуторогодовалого ребенка госпитализировали в больницу.

Накануне, 10 января, около 13.00 в Новокубанске водитель отечественного автомобиля наехал на мать с ребенком. Женщина 30 лет с полуторогодовалым сыном на руках пересекала проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Она дождалась зеленого сигнала светофора и начала переходить дорогу. Водитель ГАЗели, видимо, решил, что сможет проскочить, но в результате он влетел в пешеходов. Женщина получила незначительные повреждения, а вот ее сына с различными травмами госпитализировали в больницу. Ребенку оказана необходимая медицинская помощь.

По какой причине 56-летний водитель не уступил дорогу пешеходам, предстоит выяснить правоохранителям. В данный момент устанавливают детали происшествия.

К сожалению аварии на дорогах – не редкость. Будьте внимательны при переходе проезжей части, соблюдайте ПДД и не нарушайте скоростной режим. Ранее мы сообщали, что водитель легковушки сбил двух девушек на зебре и скрылся с места происшествия.



Фотографии: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю