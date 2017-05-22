Более 71 тысяч пассажиров проехали в метро в Ночь музеев

Около 71 тысячи человек воспользовались метрополитеном в ночь с 20 на 21 мая, когда проходила Ночь музеев в Северной столице.

Ночью с субботы, 20 мая, на воскресенье, 21 мая, метрполитен не закрывался. Круглосуточным подземку сделали из-за акции "Ночь музеев 2017". Как сообщают в пресс-службе метро, подземка пользовалась популярностью в этот вечер. По подсчетам работников, метро воспользовалось 71 586 человек.

В целом ежегодная музейная акция стала второй по популярности ночью у метрополитена. Первенство все еще у Нового года: тогда подземкой воспользовалось почти 165 тысяч человек.

Сам метрополитен тоже принимал участие в музейной акции. Сотрудники подземки выпустили на линии ретропоезд. Его восстановили к юбилею предприятия. Пассажиры имели возможность прокатиться на составе сначала по первой, а затем по третьей линии. Участники экскурсии побывали в электродепо "Автово".