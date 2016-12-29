В Нижнем Новгороде загоревшийся автобус попал на видео

Очевидцы: в Нижегородской области горит маршрутка. В сети появились первые кадры пожара.

Сегодня утром, 26 января, В Нижнем Новгороде на Московском шоссе загорелась маршрутка. Очевидец происшествия выложил видео полыхающего автобуса в сеть. На кадрах можно заметить, как горит салон общественного транспорта. Пламя озарило все вокруг. Мужчина в темной одежде пытается обезвредить огонь в одиночку, однако у него не выходит. Спасательных машин на месте происшествия нет. Автомобилисты медленно объезжают препятствие и спешат по своим делам.

В комментариях под видео пишут, что на такое даже смотреть страшно, не говоря уже о том, чтобы проехать рядом. Информация о жертвах пока не поступала. По какой причине произошло возгорание, предстоит еще выяснить. Ранее мы сообщали, что в Казахстане загорелся пассажирский автобус. Пожар на видео сняли очевидцы.

Видео: инстаграм, presnyakov_photo