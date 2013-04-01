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Смертельное ДТП: в Нижнем Новгороде из-за плохой погоды под колесами автомобиля погибла 15-летняя девушка
Сегодня, 18:16
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Ustsova
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Смертельное ДТП: в Нижнем Новгороде из-за плохой погоды под колесами автомобиля погибла 15-летняя девушка

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В Кстовском районе на зебре водитель ВАЗа задавил двух девушек. Одну потерпевшую госпитализировали в больницу.

Сегодня, 26 декабря, около семи утра недалеко от деревни Вязовка Нижегородской области под колеса отечественного автомобиля угодили молодые девушки. Подруги пересекали проезжую часть по пешеходному переходу. Однако водитель не заметил пешеходов и сбил их. В результате аварии погибла девушка 15-ти лет. Она скончалась на месте от полученных травм, которые оказались несовместимыми с жизнью. Вторая пострадавшая находится в больнице.


Вероятно, водитель автомобиля просто не заметил девушек. На улице было темно, на одежде потерпевших не было светоотражающих элементов, а сам переход не был достаточно освещен. В данный момент выясняют детали случившегося.


Спасательные службы предупреждают об опасности на дорогах. Они просят участников дорожного движения быть крайне внимательными на проезжей части. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и ППД, а пешеходы в темное время суток обязаны прикреплять на одежду фликеры. Ранее мы писали, что на Московском проспекте сбили человека.

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Категории: Лента новостей Новости России

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