В New York Post вышла статья про Трампа из трех слов

Материал посвящен недавнему конфликту президента США и ведущих утренней передачи на американском телеканале.

Американская газета New York Post выпустила статью, посвященную сообщениям президент США Дональда Трампа в Twitter. Об этом сообщило издание The Hill.

Материал состоит всего лишь из трех слов. "Остановись. Просто остановись", — написано в статье.

Фото: twitter.com/MaggieCoughlan

Необычная публикация связана с недавним конфликтом между Трампом и ведущими утренней передачи Morning Joe на канале MSNBC. Журналисты Джо Скарборо и Мика Бжезински раскритиковали американского лидера, на что сам президент ответил серией твитов. Трамп написал, что Бжезински "сумасшедшая с низким IQ", а Скарборо президент назвал "психопатом".

За подобное поведения Трампа раскритиковал ряж американских политиков. Большая часть жителей США желает, чтобы президент перестал пользоваться Twitter.\

Фото: abc.net.au