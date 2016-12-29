В Невском районе у 55-летнего моряка отобрали 3,6 млн рублей

Водитель притормозил на красный свет и лишился всех своих денег

В Петербурге на Российском проспекте трое преступников в маске ограбили 55-летнего старшего механика морской компании. Как сообщил обратившийся в полицию мужчина, ограбление случилось около часу дня в среду, 28 декабря, в дорожной пробке.

Мужчина на своем "Ленд Крузере" притормозил на красный сигнал светофора, как вдруг к его автомобилю подскочили трое злоумышленников в масках. Один из преступников разбил стекло и забрал с заднего сиденья полиэтиленовый пакет с огромной суммой наличных денег – водитель вез три с половиной миллиона рублей.

Как уточнил потерпевший, после этого преступники скрылись с места происшествия на автомобиле марки "Мерседес". Правоохранители изъяли записи с камер видеонаблюдения, в частности, записи видеорегистратора в автомобиле.

Видео: архив