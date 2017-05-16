В Невском районе качелями травмирован 4-летний ребенок

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии

Около семи часов вечера понедельника с детской площадки, расположенной в Невском районе в Петербурге, госпитализировали четырехлетнего мальчика, которого сильно стукнуло качелями. Мальчик получил удар по голове.

Как сообщается, четырехлетний ребенок получил травму на детской площадке, расположенной во дворе дома №29 по Искровскому проспекту.

Малыш в 19:40 был госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Видео: архив