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В Невском районе качелями травмирован 4-летний ребенок

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Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии

Около семи часов вечера понедельника с детской площадки, расположенной в Невском районе в Петербурге, госпитализировали четырехлетнего мальчика, которого сильно стукнуло качелями. Мальчик получил удар по голове.

Как сообщается, четырехлетний ребенок получил травму на детской площадке, расположенной во дворе дома №29 по Искровскому проспекту. 

Малыш в 19:40 был госпитализирован в Детскую больницу №19 имени Раухфуса с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Видео: архив

Теги: качели , невский район , петербург , ребенок получил травмы , травмы
Категории: Новости СПб Происшествия

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