В Невском районе эвакуировали целую школу

В одном из помещений школы нашли подозрительную сумку

Утром в пятницу, 5 мая 2017 года, подписчики сообщества spb_today рассказали о том, что в Невском районе Петербурга эвакуировали целую школу – по предварительным данным, всех учеников и преподавательский состав вывели на прилегающий к зданию стадион.

– В 641 школе Невского района нашли бесхозную сумку...( с учётом что в школу кроме детей никого не пускают)....всех эвакуировали на улицу, на стадион! – рассказал один из свидетелей происшествия.

Как сообщается, эвакуировать школьников пришлось в связи с найденным в одном из помещений подозрительным предметом.

фото: spb_today