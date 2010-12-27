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В Невском районе эвакуировали целую школу
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Moulin_
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В Невском районе эвакуировали целую школу

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В одном из помещений школы нашли подозрительную сумку

Утром в пятницу, 5 мая 2017 года, подписчики сообщества spb_today рассказали о том, что в Невском районе Петербурга эвакуировали целую школу – по предварительным данным, всех учеников и преподавательский состав вывели на прилегающий к зданию стадион.

–  В 641 школе Невского района нашли бесхозную сумку...( с учётом что в школу кроме детей никого не пускают)....всех эвакуировали на улицу, на стадион! – рассказал один из свидетелей происшествия.

Как сообщается, эвакуировать школьников пришлось в связи с найденным в одном из помещений подозрительным предметом.

фото: spb_today

Теги: петербург , подозрительный предмет , эвакуация , эвакуация школьников
Категории: Терроризм Новости СПб

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