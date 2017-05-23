Тепловые сети Невского района испытают на прочность

Во вторник, 23 мая, "Теплосеть Санкт-Петербурга" проводит испытания трубопровода в Невском районе. Тестирование проходит на девяти улицах.

Несколько улиц Невского района рискуют оказаться покрытыми кипятком. "Теплосеть Санкт-Петербурга" во вторник, 23 мая, проводит проверку трубопровода. Энергетики призывают горожан быть осторожными и избегать луж, в случаи разлива воды.

Трубы сети проверят на плотность и прочность. Всего под тестирование попали трубопроводы девяти улиц: Тельмана, Челиева, Народной, Новоселов, Крыленко, а также на Октябрьской набережной, Дальневосточном проспекте, Искровском проспекте и проспекте Большевиков.

В компании напоминают, что эти испытания могут привести к ЧП с разливом горячей воды. А так как при проверке пускают максимально нагретую жидкость, то встреча с ней может закончиться неприятностью для пешеходов и машин.

Энергетики просят избегать луж и сообщать о них в экстренные службы. Не пытаться пройти через лужи или проехать через них. Также не стоит бежать к своей затопленной машине, рискуя обвариться в кипятке. "Теплосеть Санкт-Петербурга" напоминают, что весь ущерб от таких ЧП застрахован.

Фото: Теплосеть Санкт-Петербурга

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